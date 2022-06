Aborto, Coco Gauff non ci sta: «È una decisione pericolosa, esorto tutti a far sentire la propria voce» (Di domenica 26 giugno 2022) Non ci è voluto molto tempo perché la nuova stellina del tennis statunitense, Coco Gauff, diciott’anni compiuti a marzo, si facesse conoscere dentro al campo – visto che è unanimemente considerata l’erede delle sorelle Williams – e fuori dal campo, viste le diverse dichiarazioni di ambito politico che ha rilasciato negli ultimi mesi. Già qualche settimana fa, infatti, la Gauff espresse a chiare lettere la sua opposizione a un disegno di legge approvato in Florida, suo stato d’origine, che vieta agli studenti di discutere in classe dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere dalle scuole materne alla terza elementare; ieri, ancora, la tennista ha criticato aspramente la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che di fatto rende illegittimo l’Aborto. In conferenza stampa, infatti, la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Non ci è voluto molto tempo perché la nuova stellina del tennis statunitense,, diciott’anni compiuti a marzo, si facesse conoscere dentro al campo – visto che è unanimemente considerata l’erede delle sorelle Williams – e fuori dal campo, viste le diverse dichiarazioni di ambito politico che ha rilasciato negli ultimi mesi. Già qualche settimana fa, infatti, laespresse a chiare lettere la sua opposizione a un disegno di legge approvato in Florida, suo stato d’origine, che vieta agli studenti di discutere in classe dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere dalle scuole materne alla terza elementare; ieri, ancora, la tennista ha criticato aspramente ladella Corte Suprema degli Stati Uniti che di fatto rende illegittimo l’. In conferenza stampa, infatti, la ...

