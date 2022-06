Volantino Risparmio Casa | ‘Speciale Mare e Giardino’ | promozioni e sconti dal 23 giugno al 10 luglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 giugno 2022) E’ disponibile sia online sia in versione cartacea, reperibile presso tutti i punti vendita, il nuovodi. Il colosso delanche questa volta non ha lasciato delusi i suoi affezionati clienti e ha preparato unricco di offerte, intitolato “Specialee Giardino”. Lee gliin esso contenuti sono validi a partire da giovedì 23, fino a domenica 102022. Ma scopriamo insieme quali sono le migliori offerte in corso. “Specialee Giardino”: tutte le offerte del nuovodiCome anticipato sono davvero numerosi i prodotti scontati che è possibile trovare ...