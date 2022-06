Sfilata delle borgate senza figuranti Non ci sarà la parte folcloristica (Di sabato 25 giugno 2022) Bella ma impegnativa la Sfilata con carri e figuranti in costume a tema La Sfilata si farà, ma senza la parte folkloristica che da decenni valorizza l'estro delle borgate marinare: al suo posto, ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Bella ma impegnativa lacon carri ein costume a tema Lasi farà, malafolkloristica che da decenni valorizza l'estromarinare: al suo posto, ...

Pubblicità

NazioneLaSpezia : Sfilata delle borgate senza figuranti Non ci sarà la parte folcloristica - tatapil_ : no ma ora che realizzo io non dormirò stanotte per via delle foro che usciranno della sfilata aiuto oddio ho il terrore - ToninoCommis : @Agenzia_Ansa siccome gli omosessuali che lavorano nella polizia sono anche loro tutori delle regole e del buon cos… - sthaegma : Ho appena visto il posto della sfilata, e posso dire che sembra una delle nostre università? - GCFJIMl : non mobbate taehyung vi prego è li per la sfilata quindi è “lavoro” ma non usate questa scusa per accamparvi compor… -