Salario minimo, Tajani: “Farlo per legge è una colossale stupidaggine” (Di sabato 25 giugno 2022) BOLOGNA – “Il Salario minimo per legge è una colossale stupidaggine che andrebbe a discapito dei lavoratori stessi”. Per i lavoratori non garantiti che “non rientrano nei contratti nazionali possiamo pensare di permettere di applicare loro le regole stesse dei contratti nazionali. Basta un decreto del governo”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenendo al Festival del lavoro, in corso a Bologna. “Il mondo delle professioni rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro Paese e per l’Europa intera. Il mondo delle professioni crea lavoro, non è solo ma ha una squadra di collaboratori intorno a sé”, ha poi continuato Tajani al Festival del lavoro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022) BOLOGNA – “Ilperè unache andrebbe a discapito dei lavoratori stessi”. Per i lavoratori non garantiti che “non rientrano nei contratti nazionali possiamo pensare di permettere di applicare loro le regole stesse dei contratti nazionali. Basta un decreto del governo”. Lo ha detto Antonio, vicepresidente di Forza Italia, intervenendo al Festival del lavoro, in corso a Bologna. “Il mondo delle professioni rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro Paese e per l’Europa intera. Il mondo delle professioni crea lavoro, non è solo ma ha una squadra di collaboratori intorno a sé”, ha poi continuatoal Festival del lavoro. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Mov5Stelle : Il Ministro Brunetta sostiene che il salario minimo contro gli stipendi da fame e i sostegni come il reddito per le… - Mov5Stelle : Se non introduciamo subito il salario minimo rischiamo di compromettere il futuro dei nostri giovani. Secondo il Ce… - carlosibilia : Da un anno Conte sta lavorando al campo progressista. Penso che vada definito un programma basato su pochi punti pr… - ImSophiaPLMS : RT @GiovanniPaglia: I ragazzi che ogni giorno denunciano e rifiutano condizioni di lavoro inaccettabili sono da applausi. Meriterebbe un Go… - MarzialeGallig1 : @NicolaPorro Il salario minimo cos'è ??? il salario deve essere rapportato al lavoro che un soggetto CONTROLLATO f… -