Rimini, uccide sua moglie con il mattarello in casa davanti al figlio di sei mesi: arrestato in strada sporco di sangue (Di sabato 25 giugno 2022) Dobbiamo raccontarvi anche oggi, purtroppo, di un altro femminicidio. Il fine settimana scorso, l'attenzione era in Salento, dove un uomo aveva ucciso sua moglie e poi si era dato alla fuga ( verrà ritrovato morto carbonizzato poche ore dopo). Oggi invece la cronaca nera ci porta in Emilia Romagna, questa volta siamo a Rimini . Oggi, 25 giugno 2022, un altro femminicidio, non si placa l'ondata di violenza che coinvolge donne, vittime delle persone che dicevano di amarle. I fatti sono avvenuti oggi, nelle prime ore del mattino . La notizia è trapelata intorno alle 10, dopo che l'ennesimo femminicidio è stato scoperto alle 9:30 in via Rastelli. Sul posto la Polizia ed il magistrato di turno Luca Bertuzzi. Un 47enne riminese ha ucciso la moglie 33enne davanti al bimbo della coppia, di soli 6 mesi.

