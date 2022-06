Principe Harry non prende mai decisioni senza consultare lo spirito di Diana (Di sabato 25 giugno 2022) Da quando si è ritirato dal suo ruolo di reale senior nel 2020, il Principe Harry ha fatto una serie di affermazioni sconvolgenti sulla sua vita all’interno della Famiglia Reale. Dichiarazioni e gesti forti da parte sua, però, avrebbero avuto dopo la consultazione della madre, Lady Diana. Ma che cosa significa? Mentre le ultime notizie parlano spesso del suo aspro rapporto con il Principe Carlo e il Principe William, c’è un membro della Famiglia Reale con cui ha continuato a mantenere i rapporti. Parliamo della madre, Lady Diana, oramai scomparsa da decenni. Eppure lui continua a sentirla vicina e a consultarla nonostante fisicamente non ci sia più. AnsaIl Principe Harry è stato molto aperto nel corso degli anni nel raccontare l’effetto che la morte di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 giugno 2022) Da quando si è ritirato dal suo ruolo di reale senior nel 2020, ilha fatto una serie di affermazioni sconvolgenti sulla sua vita all’interno della Famiglia Reale. Dichiarazioni e gesti forti da parte sua, però, avrebbero avuto dopo la consultazione della madre, Lady. Ma che cosa significa? Mentre le ultime notizie parlano spesso del suo aspro rapporto con ilCarlo e ilWilliam, c’è un membro della Famiglia Reale con cui ha continuato a mantenere i rapporti. Parliamo della madre, Lady, oramai scomparsa da decenni. Eppure lui continua a sentirla vicina e a consultarla nonostante fisicamente non ci sia più. AnsaIlè stato molto aperto nel corso degli anni nel raccontare l’effetto che la morte di ...

