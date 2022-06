Nuoto | è mondiale la 4×100 mista maschile | a Budapest arriva l’oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 giugno 2022)– La staffettavince un oro che vale unper valore di squadra, dimensione e rilevanza. Mai sul podio iridato la, figuriamoci d’oro. Ma l’occasione era ghiotta e la squadra, già di bronzo alle Olimpiadi, è nel pieno della crescita. I campioni del mondo Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi aprono dorso e rana in 51?93 e 57?47; Federico Burdisso nuota il delfino in 50?63 e dà il cambio ad Alessandro Miressi con 4 decimi di vantaggio su Ryan Held che ci prova, ma non ce n’è. Lo sprinter azzurro nuota in 47?48 e chiude col record europeo di 3’27?51 come la Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri precedono gli statunitensi di 28 centesimi e i britannici di 3?80. Una prestazione enorme. (feder.it) Foto di Giorgio ...