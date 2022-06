Neymar alla Juventus | scambio pazzesco | c’è la data

Pubblicità

LazialeSubumano : @WhiteWidow_5050 @FGiallorossa Devi fare una riflessione. Inter, Milan e Juve hanno un blasone che la Roma non ha,… - nicomastra2 : @calciomercatoit Dopo due annate pietose l'anno prossimo andranno alla Juve sia Salah sia Neymar sia CR7 sia Milink… - annamarone : RT @ColpogobboYtube: Neymar fattibile alla Juve? Attualmente il valore residuo di O Ney è di circa 83 milioni e 250 mila euro. Quella è la… - ciromagliulo26 : RT @ColpogobboYtube: Neymar fattibile alla Juve? Attualmente il valore residuo di O Ney è di circa 83 milioni e 250 mila euro. Quella è la… - Tiarossi2 : RT @Pasky973: Quindi #Ronaldo può andare alla #Roma e #Neymar non può venire alla #Juventus? ?????? -

Perché negli ultimi giorni anchee addirittura un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo ... se non impossibile, quella che riporterebbe CR7Juventus. Ne ha parlato il giornalista Ivan ...fine però non è stato così. Secondo quanto riportato da José Alvarez Haya , noto giornalista ... uno su tutti Pini Zahavi , l'agente di. Alvarez Haya ha però sottolineato come il brasiliano ...Dunque, la situazione del brasiliano dovrà essere monitorata per capire se davvero lascerà la Francia oppure no. Ancora non si sa se quella di Neymar alla Juventus è solo una suggestione di ...Il Paris Saint-Germain sarà probabilmente uno dei club europei più attivi quest'estate con una nuova era supervisionata da Luis Campos e Cristoforo Galtier ...