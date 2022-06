Meteo | l’anticiclone invade la penisola | occhio ai temporali di passaggio

(Di sabato 25 giugno 2022) Anche nel corso di questo sabato avremo un anticiclone africano assoluto protagonista del: non mancherannodi. Ilsullaitaliana continuerà ad essere caratterizzato dalCaronte, che farà balzare in aria le temperature. Attenzione però, perché un fronte temporalesco è pronto a bagnare alcune regioni. Anche nel corso di questo weekend L'articolo proviene da Inews24.it.

africano potrebbe far registrare in Puglia temperature fino a 42 - 43 gradi all'inizio della prossima settimana. Per ora continua a fare avvertire la sua presenza anche la notte: ad ......potrebbe durare fino ai primi di luglio , prepotente con temperature africane e con solo qualche breve pausa al Nord. Le previsioniper sabato 25 e domenica 26 giugno La giornata ...