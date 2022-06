L’industria tecnologica statunitense si preoccupa di consegnare dati agli stati che perseguono l’aborto (Di sabato 25 giugno 2022) L’industria tecnologica si sta preparando per la scomoda possibilità di dover consegnare i dati relativi alla gravidanza alle forze dell’ordine, sulla scia della decisione della Corte Suprema degli stati Uniti di ribaltare il precedente Roe v. Wade che per decenni ha garantito il diritto costituzionale di una donna a un aborto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Google permette ai dipendenti di trasferirsi negli stati dove vige il diritto ad abortire Poiché le leggi statali che limitano l’aborto entrano in vigore dopo la sentenza, i rappresentanti del commercio tecnologico hanno detto a Reuters che temono che la polizia otterrà mandati per la cronologia delle ricerche dei clienti, la geolocalizzazione e altre ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 giugno 2022)si sta preparando per la scomoda possibilità di doverrelativi alla gravidanza alle forze dell’ordine, sulla scia della decisione della Corte Suprema degliUniti di ribaltare il precedente Roe v. Wade che per decenni ha garantito il diritto costituzionale di una donna a un aborto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Google permette ai dipendenti di trasferirsi neglidove vige il diritto ad abortire Poiché le leggi statali che limitanoentrano in vigore dopo la sentenza, i rappresentanti del commercio tecnologico hanno detto a Reuters che temono che la polizia otterrà manper la cronologia delle ricerche dei clienti, la geolocalizzazione e altre ...

