Glastonbury Festival, Billie Eilish contro la decisione sull’aborto della Corte Suprema: «È un giorno davvero buio per le donne americane» – I video (Di sabato 25 giugno 2022) «Oggi è un giorno davvero buio per le donne negli Stati Uniti». La cantautrice statunitense Billie Eilish, che a soli 20 anni è diventata la più giovane headliner della storia del Glastonbury Festival, ha commentato con queste parole la decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade, che dal 1973 aveva reso legale l’aborto a livello federale negli Stati Uniti. L’artista di Los Angeles, durante il suo attesissimo set dal Pyramid Stage del Festival britannico, introducendo il brano Your Power, rivolgendosi alla folla ha detto: «Questa canzone parla del concetto di potere e di come dobbiamo sempre ricordarci di non abusarne. Oggi è il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 giugno 2022) «Oggi è unper lenegli Stati Uniti». La cantautrice statunitense, che a soli 20 anni è diventata la più giovane headlinerstoria del, ha commentato con queste parole ladi ribaltare la sentenza Roe v. Wade, che dal 1973 aveva reso legale l’aborto a livello federale negli Stati Uniti. L’artista di Los Angeles, durante il suo attesissimo set dal Pyramid Stage delbritannico, introducendo il brano Your Power, rivolgendosi alla folla ha detto: «Questa canzone parla del concetto di potere e di come dobbiamo sempre ricordarci di non abusarne. Oggi è il ...

