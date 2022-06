Giochi del Mediterraneo, calcio: calendario, programma, orari e tv (Di sabato 25 giugno 2022) Il calendario completo, con il programma, gli orari e la diretta tv del calcio ai Giochi del Mediterraneo 2022. Tutto pronto per la 19esima edizione, in programma a Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il calcio, e a questa competizione parteciperà la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia, e faranno il loro esordio domenica 26 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, all’Ahmed Zabana Stadium di Orano contro il Portogallo, per poi affrontare martedì 28 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno sempre alle ore 20 locali, la Turchia a Sig. IL calendario ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ilcompleto, con il, glie la diretta tv delaidel2022. Tutto pronto per la 19esima edizione, ina Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il, e a questa competizione parteciperà la Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B con Portogallo, Grecia, e Turchia, e faranno il loro esordio domenica 26 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, all’Ahmed Zabana Stadium di Orano contro il Portogallo, per poi affrontare martedì 28 giugno alle ore 20 locali, 21 italiane, a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno sempre alle ore 20 locali, la Turchia a Sig. IL...

