Donato Bilancia, il serial killer più spietato d’Italia (Di sabato 25 giugno 2022) Donato Bilancia è considerato uno dei più famosi e spietati serial killer italiani. Detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova, l’uomo è morto a 69 anni il 17 dicembre 2020, ucciso dal Covid. Bilancia era stato condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi tra il 1997 ed il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte. Conosciuto con gli appellativi di Mostro della Liguria, serial killer dei treni e serial killer delle prostitute, ha cambiato spesso modalità di uccisione nel corso della sua complessa carriera criminale. Donato Bilancia, chi era il noto serial killer «Un serial killer atipico, complesso, con una tipologia di vittime ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 25 giugno 2022)è considerato uno dei più famosi e spietatiitaliani. Detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova, l’uomo è morto a 69 anni il 17 dicembre 2020, ucciso dal Covid.era stato condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi tra il 1997 ed il 1998 in Liguria e nel basso Piemonte. Conosciuto con gli appellativi di Mostro della Liguria,dei treni edelle prostitute, ha cambiato spesso modalità di uccisione nel corso della sua complessa carriera criminale., chi era il noto«Unatipico, complesso, con una tipologia di vittime ...

Pubblicità

ChihauccisoIt : Stasera Un giorno in pretura si occuperà dei delitti di Donato Bilancia #ungiornoinpretura - blogtivvu : Donato Bilancia, il serial killer più spietato d’Italia: il caso stasera a Un giorno in pretura #ungiornoinpretura - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * DONATO BILANCIA: « IL PIÙ FAMOSO DEI SERIAL KILLER ITALIANI, MORTO DI RECENTE DI… - Favollo2 : @a_meluzzi Ti sei scordato Pietro Pacciani, Donato Bilancia, la saponificatrice di Correggio, Pietro Maso, Anna Fra… - PucciPedia : Motorizzazioni incivili e commissioni patenti meritano un intervento congiunto di Al Qaeda, Isis, Boko Haram, Briga… -