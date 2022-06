Ciclismo, Nibali: “Il Tricolore va onorato sempre, non capisco chi lo snobba” (Di sabato 25 giugno 2022) Il ciclista italiano, Vincenzo Nibali, ha parlato a La Gazzetta dello Sport prima della partenza del Tricolore che potrebbe vederlo protagonista. Ecco le sue parole: “Il Tricolore va onorato sempre e non capisco chi lo snobba. Comprendo poco chi non c’è. Certo, con il Covid bisogna stare attenti, ma il fatto che siamo a pochi giorni dal Tour… beh, per me prima del Tour il campionato italiano è sempre stato un passaggio fisso. E mi presentavo agguerrito, per vincere. Qualche anno fa, inoltre, si diceva che se non facevi il Tricolore non andavi poi in azzurro. Ma forse era una raccomandazione più che una norma. Ripensamento sul ritiro? Non è più un mistero che avevo parlato al Giro d’Italia con Ivan Basso, già a margine della tappa di ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Il ciclista italiano, Vincenzo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport prima della partenza delche potrebbe vederlo protagonista. Ecco le sue parole: “Ilvae nonchi lo. Comprendo poco chi non c’è. Certo, con il Covid bisogna stare attenti, ma il fatto che siamo a pochi giorni dal Tour… beh, per me prima del Tour il campionato italiano èstato un passaggio fisso. E mi presentavo agguerrito, per vincere. Qualche anno fa, inoltre, si diceva che se non facevi ilnon andavi poi in azzurro. Ma forse era una raccomandazione più che una norma. Ripensamento sul ritiro? Non è più un mistero che avevo parlato al Giro d’Italia con Ivan Basso, già a margine della tappa di ...

