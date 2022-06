Pubblicità

capuanogio : ?? Rottura tra #DeLigt e la #Juventus: nessun accordo sulla riduzione dell'ingaggio, che il club voleva spalmare, e… - fattoquotidiano : Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre gli fa uno scherzo: “C’è solo un Ronaldo… il Fenome… - AdriJuve64 : Quando hai un padre caneminkia!!!!!! Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre gli fa uno sch… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Chiede un taglio di #capelli alla #CR7, ma il padre gli fa uno scherzo: «C'è solo il Fenomeno!» - antoniorosato72 : Chiede un taglio di capelli alla Cristiano Ronaldo, ma il padre gli fa uno scherzo: «C'è solo il Fenomeno!». -

Sport Fanpage

IL VIDEO L'uomo acconsente e comincia il. Ma ecco che, terminata la rasatura, il bimbo si passa le mani sulla testa per verificare il lavoro fatto dal padre. Si accorge subito che qualcosa non ...Ci sono 15 mln di italiani in ostaggio di Equitalia e Agenzia delle entrate, che dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso non ce la fanno', dice Salvini cheche ildelle ... Chiede un taglio di capelli alla Ronaldo, il padre gli fa uno scherzo crudele: “Testa di c….” Doveva solo esaudire il desiderio di suo figlio, piccolo tifoso del Chelsea, che aveva chiesto al padre un taglio di capelli alla Ronaldo. Ovviamente il giovane ...Mentre imprese edili e privati cittadini cercano di rispettare le strette maglie per ottenere il Superbonus 110% - regole che avranno impatto su tempistica e complessità delle pratiche di cessione dei ...