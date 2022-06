Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022 in tv oggi | canale | orario e diretta streaming sabato 25 giugno con Jacobs

Leggi su sportface

(Di sabato 25 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di25aididi. Dopo una prima giornata dedicata alla marcia, lo spettacolo si trasferisce allo stadio Guidobaldi. L’attesa è tutta per i 100 metri del campione olimpico Marcell, che a sorpresa ha annunciato la propria partecipazione e dunque tornerà in gara dopo l’infortunio. Spazio anche alle prove multiple, al mezzofondo e alle staffette veloci. L’appuntamento è a partire dalle ore 13.30 di25. Chi si aggiudicherà i titoli tricolore? Di seguito, il programma completo e le informazioni per seguire tutte le gare di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA PROGRAMMA, ORARI E TV DEGLI ...