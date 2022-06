Benedetta Pilato, seconda medaglia mondiale Nuoto: a Budapest la sedicenne tarantina nei 50 rana dopo avere vinto i 100 (Di sabato 25 giugno 2022) L'articolo Benedetta Pilato, seconda medaglia mondiale <small class="subtitle">Nuoto: a Budapest la sedicenne tarantina nei 50 rana dopo avere vinto i 100</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 25 giugno 2022) L'articolo : alanei 50i 100 proviene da Noi Notizie..

ItaliaTeam_it : BENEDETTA PILATO CAMPIONESSA DEL MONDO NEI 100 RANA! ?????????????????????? #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #FINABudapest2022 - Coninews : BENEDETTAAAAAAAAA! ?? Ancora un magnifico trionfo #ItaliaTeam a Budapest! Benedetta #Pilato è CAMPIONESSA DEL MONDO… - LiaCapizzi : Non svegliateci ?? ORO di Benedetta Pilato nei 100 rana. A 17 anni non è più la specialista di una sola vasca (suo… - malinca73 : RT @gentalynbeta: BENEDETTA PILATO MEDAGLIA D’ARGENTO È SEMPRE LEI #Budapest2022 - Nicola89144151 : Benedetta Pilato chiude in 2° posizione la finale dei 50 Rana . -