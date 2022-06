Atletica, Campionati Italiani 2022: Jacobs e Dosso in trionfo. Dallavalle show, Crippa e Fantini ruggiscono (Di sabato 25 giugno 2022) Allo Stadio Guidobaldi di Rieti è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di Atletica leggera. Prestazioni interessanti e tanti big impegnati nella cittadina laziale, quando mancano soltanto tre settimane ai Mondiali e meno di due mesi agli Europei. Sono stati assegnati tredici titoli individuali. Di seguito tutti i risultati di sabato 25 giugno. RISULTATI Campionati Italiani Atletica 2022 100 METRI (MASCHILE) – Marcell Jacobs torna in gara dopo l’infortunio e vince in 10.12 con 0,9 m/s di vento contrario. Il Campione Olimpico batte il sempre più lanciato Chituru Ali (10.16), Filippo Tortu (10.24) e Lorenzo Patta (10.28). Clicca qui per la cronaca completa. 100 METRI (FEMMINILE) – Zaynab ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Allo Stadio Guidobaldi di Rieti è andata in scena la prima giornata deiAssolutidileggera. Prestazioni interessanti e tanti big impegnati nella cittadina laziale, quando mancano soltanto tre settimane ai Mondiali e meno di due mesi agli Europei. Sono stati assegnati tredici titoli individuali. Di seguito tutti i risultati di sabato 25 giugno. RISULTATI100 METRI (MASCHILE) – Marcelltorna in gara dopo l’infortunio e vince in 10.12 con 0,9 m/s di vento contrario. Il Campione Olimpico batte il sempre più lanciato Chituru Ali (10.16), Filippo Tortu (10.24) e Lorenzo Patta (10.28). Clicca qui per la cronaca completa. 100 METRI (FEMMINILE) – Zaynab ...

