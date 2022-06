Antonello: “Più ottimisti sul nuovo stadio. Inizio lavori? Autunno 2023, ma ipotesi Sesto non tramontata” (Di sabato 25 giugno 2022) Alessandro Antonello sul nuovo stadio Giornata importante quella di ieri per Inter e Milan. Le due società hanno incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala e il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon in un incontro definito molto positivo dalle parti. Sul nuovo stadio si è detto ottimista anche Alessandro Antonello, amministratore delegato nerazzurro, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Senza giri di parole: il nuovo stadio è più vicino dopo l’incontro di ieri?Si, ora siamo più ottimisti. Perché finalmente è stata stabilita una timeline: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 giugno 2022) AlessandrosulGiornata importante quella di ieri per Inter e Milan. Le due società hanno incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala e il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon in un incontro definito molto positivo dalle parti. Sulsi è detto ottimista anche Alessandro, amministratore delegato nerazzurro, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. Senza giri di parole: ilè più vicino dopo l’incontro di ieri?Si, ora siamo più. Perché finalmente è stata stabilita una timeline: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà ...

