Pubblicità

Zona Wrestling

...da Gunn e dove l'exChampion ha portato per la prima volta in scena il personaggio di Peacemaker. Nel cast anche Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo),......del 29 giugno 2019 quando fuori onda ha combattuto in un Tag - Team Match contro Samoa Joe e... Ovviamente sono in molti a chiedersi ormai da tempo se Triple H assumerà la direzione dellain ... WWE: Robert Roode viene usato negli house show per far crescere Veer Mahaan Disney+ debuted the trailer and key art for the original movie “Zombies 3,” the third film in the “Zombies” franchise that will premiere July 15 on the streamer. A special “Lost Song” ...The SmackDown Tag Team Championship has had several titleholders with varying degrees of quality. How do they stack up, when ranked worst to best