Uccise sua figlia, adesso è definitiva la condanna a 25 anni per la morte della piccola Jennifer (Di venerdì 24 giugno 2022) SERVIGLIANO - Uccise la figlia Jennifer di 6 anni e appiccò un incendio a casa per nascondere le prove del delitto, diventa definitiva la pena a 25 anni per la madre Pavlina Mitkova, 40enne di origine ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 giugno 2022) SERVIGLIANO -ladi 6e appiccò un incendio a casa per nascondere le prove del delitto, diventala pena a 25per la madre Pavlina Mitkova, 40enne di origine ...

Pubblicità

ViteAnto : RT @vinmorgante: #18giugno 1978 “Ho prestato giuramento; da oggi quindi sono in Magistratura”. Con una penna rossa, ciò annotava nella sua… - JayperryP : @Cris94676578 @Palmore58332992 @GiulianoPennad1 Come tutti gli italiani che hanno vissuto la guerra. Mi dispiace pe… - ilburch : RT @berardino: Un uomo piange per il corpo della sua ragazza morta durante i bombardamenti nel distretto di Kalininskyi a Donetsk giovedì 9… - annoupanoux : RT @berardino: Un uomo piange per il corpo della sua ragazza morta durante i bombardamenti nel distretto di Kalininskyi a Donetsk giovedì 9… - alba54239901 : RT @berardino: Un uomo piange per il corpo della sua ragazza morta durante i bombardamenti nel distretto di Kalininskyi a Donetsk giovedì 9… -