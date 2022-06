Skriniar, affondo del PSG: la settimana prossima a Parigi? (Di venerdì 24 giugno 2022) Skriniar sempre più vicino all’addio all’Inter con destinazione Parigi: la prossima potrebbe essere decisiva per il trasferimento Come scrive da La Repubblica, la settimana in arrivo sarà quella decisiva per il passaggio di Milan Skriniar al PSG. I due club avranno un contatto diretto, probabilmente quello definitivo, per tentare di chiudere l’affare. I Parigini toccheranno quota 70 milioni tra parte fissa e bonus, con l’Inter che potrebbe scendere da 80 milioni a 72-75. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)sempre più vicino all’addio all’Inter con destinazione: lapotrebbe essere decisiva per il trasferimento Come scrive da La Repubblica, lain arrivo sarà quella decisiva per il passaggio di Milanal PSG. I due club avranno un contatto diretto, probabilmente quello definitivo, per tentare di chiudere l’affare. Ini toccheranno quota 70 milioni tra parte fissa e bonus, con l’Inter che potrebbe scendere da 80 milioni a 72-75. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

InterHubOff : ????Bremer obiettivo n.1, acquisto da concludere a prescindere da Skriniar. A giorni incontro con Cairo, che valuta B… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Skriniar sempre più in orbita PSG: possibile l’affondo su Milenkovic ???? #Inter #Inzaghi… - Cucciolina96251 : RT @OnorioFerraro: ???? Il #Psg al lavoro per chiudere in tempi brevi #Skriniar. Il difensore sa benissimo che sarà lui il sacrificato dell’#… - BandieraInter : RT @OnorioFerraro: ???? Il #Psg al lavoro per chiudere in tempi brevi #Skriniar. Il difensore sa benissimo che sarà lui il sacrificato dell’#… - OnorioFerraro : ???? Il #Psg al lavoro per chiudere in tempi brevi #Skriniar. Il difensore sa benissimo che sarà lui il sacrificato d… -