Sharon Stone rivela di aver avuto nove aborti spontanei: "Non è una cosa da poco" (Di venerdì 24 giugno 2022) Sharon Stone ha confessato di aver perso nove figli a causa di aborti spontanei, denunciando la mancanza di luoghi adatti in cui discutere di questi traumi. Sharon Stone ha rivelato di aver subito nove aborti spontanei. All'inizio di questa settimana, l'attrice 64enne ha commentato un post di PEOPLE su Instagram con un'intervista esclusiva a Peta Murgatroyd, che ha recentemente parlato di un aborto subito mentre suo marito, Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina. "Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per via di aborti spontanei", ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)ha confessato dipersofigli a causa di, denunciando la mancanza di luoghi adatti in cui discutere di questi traumi.hato disubito. All'inizio di questa settimana, l'attrice 64enne ha commentato un post di PEOPLE su Instagram con un'intervista esclusiva a Peta Murgatroyd, che ha recentemente parlato di un aborto subito mentre suo marito, Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina. "Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere della profondità di questa perdita. Ho persofigli per via di", ha ...

