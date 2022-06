Scritte no vax allo Spallanzani: “Siete mostri”. Medici indignati: atto vile. Lo studio di Lancet sui vaccini (Di venerdì 24 giugno 2022) I no vax colpiscono cone le loro Scritte anche allo Spallanzani, ospedale che è stato il presidio della lotta al Covid e che per primo ha isolato il virus. Hanno scritto “vaccino forzato sterminio legalizzato” e ancora “assassini” e “Siete mostri” all’indirizzo di Medici e infermieri. Speranza: un fatto inquietante Un gesto che, proprio in queste ore in cui torna la preoccupazione per la nuova variante del virus, appare francamente frutto di delirio ideologico. “Le Scritte intimidatorie comparse stamattina all’ingresso dello Spallanzani” di Roma – ha dichiarato il ministro Roberto Speranza – “rappresentano un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai Medici, agli infermieri e a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) I no vax colpiscono cone le loroanche, ospedale che è stato il presidio della lotta al Covid e che per primo ha isolato il virus. Hanno scritto “vaccino forzato sterminio legalizzato” e ancora “assassini” e “” all’indirizzo die infermieri. Speranza: un finquietante Un gesto che, proprio in queste ore in cui torna la preoccupazione per la nuova variante del virus, appare francamente frutto di delirio ideologico. “Leintimidatorie comparse stamattina all’ingresso dello” di Roma – ha dichiarato il ministro Roberto Speranza – “rappresentano un finquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai, agli infermieri e a ...

nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - robersperanza : Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono s… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - SecolodItalia1 : Scritte no vax allo Spallanzani: “Siete mostri”. Medici indignati: atto vile. Lo studio di Lancet sui vaccini… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: Ho portato la mia solidarietà all'@INMISpallanzani e ai suoi operatori dopo le gravi scritte no vax e le minacce ricevute.… -