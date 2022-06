Mourinho: «Sono stato capace di evolvermi ed avere successo: se ami il calcio, non vuoi smettere…» (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato del suo modo di evolversi e di vincere ai microfoni di Sky Sport UK. Ecco le parole del tecnico della Roma: «Sono stato capace a 60 anni di evolvermi ed avere successo? E’ la natura di chi vuole rimanere nel calcio per molti anni. Se non sei innamorato del calcio e hai raggiunto tutto quello che c’è da raggiungere nel calcio, smetti e ti godi le tue medaglie e ti godi la tua vita al di fuori del calcio. Ma se ami il calcio, non vuoi smettere. Se ami il calcio, non senti che stai invecchiando. Ti senti fresco, ti senti giovane e questa sensazione dura fino ai tuoi ultimi giorni. Quindi, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del tecnico della Roma Josèha parlato del suo modo di evolversi e di vincere ai microfoni di Sky Sport UK. Ecco le parole del tecnico della Roma: «a 60 anni died? E’ la natura di chi vuole rimanere nelper molti anni. Se non sei innamorato dele hai raggiunto tutto quello che c’è da raggiungere nel, smetti e ti godi le tue medaglie e ti godi la tua vita al di fuori del. Ma se ami il, nonsmettere. Se ami il, non senti che stai invecchiando. Ti senti fresco, ti senti giovane e questa sensazione dura fino ai tuoi ultimi giorni. Quindi, ...

