MotoGP | Aleix Espargarò | “Quartararo è vicino | sono fiducioso! Arriveranno piste in cui sarò più forte di lui”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo una mattinata nel segno della pioggia, il pomeriggio del Gran Premio d’Olanda 2022 per laha visto svolgersi sul circuito quasi del tutto asciutto di Assen la seconda sessione di prove libere, in occasione della qualearrivati naturalmente tempi molto diversi da quelli della mattina dove si era imposto Jack Miller. Nel pomeriggio, in classifica combinata, c’è ancora una Ducati davanti ma è quella di Francesco Bagnaia. L’azzurro ha fatto registrare il miglior tempo delle FP2 chiudendo il giro in 1:33.274, precedendoper 0.178 e Fabio, terzo a 0.305. Salvo errori o problemi tecnici, il Motomondiale vede frequentemente loro tre tra i migliori, e il pilota spagnolo della Aprilia al termine della sessione ha parlato anche di questo ai microfoni di Sky Sport. Di ...