Pubblicità

TV7Benevento : Meteo: in Lombardia nel weekend torna tempo stabile e soleggiato - - infoitinterno : Allerta meteo Protezione Civile della LOMBARDIA per il 24 giugno - bizcommunityit : Temporali Lombardia oggi: ancora allerta meteo gialla. La mappa: dove e quando - quibresciait : Caronte la fa ancora da padrone, ma è allarme super celle e grandinate - L'anticiclone continua a dettar legge, ma… - sulsitodisimone : RT @meteogiornaleit: Allerta meteo Protezione Civile della LOMBARDIA per il 24 giugno -

iLMeteo.it

Anche la Protezione civile lombarda ha infatti diramato un'allertagialla per tutto il ... La zona a maggior rischio sarà compresa tra il Piemonte e la, soprattutto medio alto Piemonte e ...Allerta gialla per forti precipitazioni e temporali in Piemonte nord - orientale,, Trentino - Alto Adige, Veneto e Friuli - Venezia Giulia. Al Sud caldo intenso, con picchi di oltre 42 ... Meteo cronaca diretta: (video) Lombardia, grave siccità; il Po a Borogoforte non esiste quasi più Queste le previsioni per le prossime ore contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia. Tra lunedì e martedì è probabile il passaggio di un impulso perturbato associato alla ...presidente di Banco alimentare Lombardia-. La condizione attuale non migliorerà in breve tempo, per questo è fondamentale il contributo di tutti per far fronte a questa emergenza, confidiamo in ...