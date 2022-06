L' Hotel de Len a Cortina d' Ampezzo tra sostenibilità e benessere

(Di venerdì 24 giugno 2022) Inaugurato a Gennaio 2022, nel cuore diD', sorge il progetto architettonico firmato dallo studio veneziano Gris+Dainese, che propone una struttura dal design contemporaneo, dove l'ospite è accolto con il massimo dell'attenzione offrendo un'esperienza profondamente radicata nel territorio ampezzano. L'incarna un progetto green che riesce a mettere insieme i concetti di. La struttura ha come protagonisti legni nuovi e rigenerati, capaci di offrire un basso impatto ambientale e una significativa riduzione dell'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico. L'De Len è il luogo dove il legno, prima di essere componente d'arredo, è elemento di. Le ventidue camere sono realizzate in gran parte in legno ...

Pubblicità

Elle Decor

... nonché gli ospiti degliche hanno scelto Sky come partner del loro business . Sky Sport si ...delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori e i Campionati Europei...... che si inserisce nel calendario di eventi collegati al festival TOBE(E)mpoli avviato a Empoli con l'inaugurazione del primoper le api, la scrittrice ricostruirà la storia dimenticata di... L'Hotel de Len a Cortina D'Ampezzo Die wirt­schaft­li­chen Tur­bu­len­zen in Euro­pa wegen des Ukrai­ne-Kriegs haben die posi­ti­ve Ent­wick­lung am Arbeits­markt in Öster­reich nicht gestoppt. Die Zahl der Arbeits­lo­sen und Schu­lung ...Die wirt­schaft­li­chen Tur­bu­len­zen in Euro­pa auf­grund des Ukrai­ne-Kriegs haben vor­erst nicht die posi­ti­ve Ent­wick­lung am Arbeits­markt in Öster­reich gestoppt. Die Zahl der Arbeits­lo­sen ...