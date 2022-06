La sostenibilità deve essere un metodo di lavoro: intervento Asvis sulla transizione ecologica (Di venerdì 24 giugno 2022) In occasione della Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile, Asvis, con un intervento di Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo dell’Alleanza, è tornata sul tema della sostenibilità come metodo di lavoro in tutti gli ambiti e non solo per quello che riguarda l’ambiente La recente Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile si è tenuta a Castelporziano L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 24 giugno 2022) In occasione della Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile,, con undi Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo dell’Alleanza, è tornata sul tema dellacomediin tutti gli ambiti e non solo per quello che riguarda l’ambiente La recente Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile si è tenuta a Castelporziano L'articolo proviene da Consumatore.com.

