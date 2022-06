La fabbrica dei ragazzi fluidi (Di venerdì 24 giugno 2022) Alex ha ottenuto il via libera dal Tribunale civile di Roma per la sua «transizione». Un caso-pilota che ha aperto la strada per sentenze future. Ad aiutare il minore in questo percorso è il Servizio adeguamento tra identità fisica e identità psichica di un ospedale romano, sulle cui funzioni e attività è legittimo farsi delle domande. Il sito di notizie arcobaleno Gaiaitalia.com ha accolto la notizia con entusiasmo: «Il 7 marzo 2022, il Tribunale civile di Roma si è espresso accogliendo le richieste presentate da Alex, un ragazzo non binario, mirate a ottenere la rettifica del genere e del nome, senza doversi necessariamente sottoporre ad alcuna terapia ormonale, medicalizzazione che il ragazzo non desidera affrontare». Gay.it è stato più preciso: ha evitato accuratamente di definire Alex «un ragazzo», ma lo ha presentato come «persona transgender con identità non binaria». Il succo ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Alex ha ottenuto il via libera dal Tribunale civile di Roma per la sua «transizione». Un caso-pilota che ha aperto la strada per sentenze future. Ad aiutare il minore in questo percorso è il Servizio adeguamento tra identità fisica e identità psichica di un ospedale romano, sulle cui funzioni e attività è legittimo farsi delle domande. Il sito di notizie arcobaleno Gaiaitalia.com ha accolto la notizia con entusiasmo: «Il 7 marzo 2022, il Tribunale civile di Roma si è espresso accogliendo le richieste presentate da Alex, un ragazzo non binario, mirate a ottenere la rettifica del genere e del nome, senza doversi necessariamente sottoporre ad alcuna terapia ormonale, medicalizzazione che il ragazzo non desidera affrontare». Gay.it è stato più preciso: ha evitato accuratamente di definire Alex «un ragazzo», ma lo ha presentato come «persona transgender con identità non binaria». Il succo ...

