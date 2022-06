Jessica Selassiè, la madre della nuova fidanzata di Barù e quei like contro di lei poi cancellati (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembrava una storia d’amore unica quella nata all’interno della casa più spiata d’Italia che ha visto per mesi Jessica Selassiè e Barù come protagonisti. I due hanno vissuto momenti strepitosi nel corso del Grande Fratello Vip e c’è chi stenta a credere che si siano lasciati. Eppure, sui social è arrivata la notizia: l’ex gieffino si starebbe frequentando con un’altra ragazza di nome Ludovica. E c’è di più: è stata creata una fanpage a favore della nuova coppia. LEGGI ANCHE:– Jessica Selassiè, la madre della nuova fidanzata la accusa: cosa è successo sui social A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha raccontato che un utente e fan della ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembrava una storia d’amore unica quella nata all’internocasa più spiata d’Italia che ha visto per mesicome protagonisti. I due hanno vissuto momenti strepitosi nel corso del Grande Fratello Vip e c’è chi stenta a credere che si siano lasciati. Eppure, sui social è arrivata la notizia: l’ex gieffino si starebbe frequentando con un’altra ragazza di nome Ludovica. E c’è di più: è stata creata una fanpage a favorecoppia. LEGGI ANCHE:–, lala accusa: cosa è successo sui social A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che ha raccontato che un utente e fan...

