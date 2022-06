Il rigassificatore di Piombino è un caso anche nel Parlamento europeo: favorevoli e contrari (Di venerdì 24 giugno 2022) La segretaria Pd: «L’arrivo della nave sia legato a investimenti e a un progetto di sviluppo per la città». Susanna Ceccardi: «La Toscana ha già dato molto e non ha ricevuto nulla in cambio Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 24 giugno 2022) La segretaria Pd: «L’arrivo della nave sia legato a investimenti e a un progetto di sviluppo per la città». Susanna Ceccardi: «La Toscana ha già dato molto e non ha ricevuto nulla in cambio

EnricoIachello : RT @lauracesaretti1: “Piombino protesta per il rigassificatore”. Ottimo, chiudiamo il rubinetto e lasciamo Piombino ad un inverno ecologico… - ItaliaViva : Rigassificatore, Italia Viva: “Diversificare le fonti di approvvigionamento energetico” - Marilen97832318 : RT @marcoz984: Il sindaco di Piombino chiede l'apertura dei pozzi nell'Adriatico perché non vuole il rigassificatore davanti al suo porto.… - artmcloud : @marcoz984 il momento giusto per essere equanimi e riaprire i pozzo dell'adriatico e fare il rigassificatore a Piom… - bortolo1959 : RT @ardigiorgio: Sindaco di #Piombino: “cingolani aveva detto che il rigassificatore si doveva fare a #Taranto, poi #Emiliano ha detto qui… -