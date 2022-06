Draghi | la dipendenza dal gas russo scesa dal 40 al 25%

(Di venerdì 24 giugno 2022) "Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e ladal gas, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ??La conferenza di Draghi dopo il vertice a Bruxelles: 'Gli stoccaggi vanno molto bene, dipendenza da gas russo sces… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'La dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 al 25%. L'Italia sta andando molto bene per gli stoccaggi. L'in… - HawkeyePie : RT @Corriere: Draghi: «Dipendenza dal gas russo calata al 25%, bene gli stoccaggi» - RaiNews : Nell'area dell'euro, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, le previsioni sono di un rallen… - JohnHard3 : RT @ultimoraLIVE: Draghi: la nostra dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 al 25% @ultimoralive -

...e ladal gas russo, che era il 40% l'anno scorso, oggi sta al 25%: le misure che abbiamo messo in campo iniziano a dare risultati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin ...16.05gas russo scesa a 25% "Nell'area dell'euro, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia e dell' inflazione, le previsioni sono di un rallentamento un po' in tutti i Paesi. Noi siamo ...(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - 'Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene e ...16.05 Draghi:dipendenza gas russo scesa a 25% "Nell'area dell'euro, soprattutto a causa dei prezzi dell'energia e dell' inflazione, le previsioni sono di un rallentamento un po' in tutti i Paesi. Noi ...