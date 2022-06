Covid oggi Sardegna, 1.808 contagi e un morto: bollettino 24 giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.808 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 104 come ieri. In isolamento domiciliare 18.382 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.808 i nuovida Coronavirus, 242022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5903 tamponi. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 104 come ieri. In isolamento domiciliare 18.382 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

