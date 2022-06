Covid, 55.829 nuovi positivi in italia, 51 le vittime (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 55.829 i nuovi positivi al Coronavirus in italia su un totale di 238.069 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid. Sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%) il tasso di positività, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 51 (ieri erano 75), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in piu le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati e 141 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.205 ricoverati. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono 55.829 ial Coronavirus insu un totale di 238.069 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%) il tasso dità, mai così alto dallo scorso inverno. I decessi sono 51 (ieri erano 75), con il numero delletotali da inizio pandemia che sale a quota 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in piu le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati e 141 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.205 ricoverati. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it

Pubblicità

Italpress : Covid, 55.829 nuovi positivi in italia, 51 le vittime - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 55.829 nuovi positivi in italia, 51 le vittime - - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Covid, oggi in Italia 55.829 #casi (+57,6% in 7 giorni) e 51 #vittime… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 55.829 nuovi positivi in italia, 51 le vittime - -