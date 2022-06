Conti: Metro C, da gennaio 2023 al via cantiere Venezia (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Per la linea C recentemente sono arrivati i finanziamenti. Stiamo riattivando tutte le procedure e cercheremo di aprire per tempo il cantiere di Venezia, probabilmente nel gennaio del 2023. Per il Giubileo sarà lo scavo archeologico in corso più bello e grande mai avvenuto a Roma. Lo renderemo visibile a tutti.” “I finanziamenti ci sono e si sta predisponendo un unico decreto di impegno che metterà insieme il vecchio e il nuovo stanziamento. A breve sarà approvato il progetto definitivo”. Così Lucia Conti, commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma e 4 tram (Tva, Tiburtina, Togliatti e Giardinetti), nel corso del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Per la linea C recentemente sono arrivati i finanziamenti. Stiamo riattivando tutte le procedure e cercheremo di aprire per tempo ildi, probabilmente neldel. Per il Giubileo sarà lo scavo archeologico in corso più bello e grande mai avvenuto a Roma. Lo renderemo visibile a tutti.” “I finanziamenti ci sono e si sta predisponendo un unico decreto di impegno che metterà insieme il vecchio e il nuovo stanziamento. A breve sarà approvato il progetto definitivo”. Così Lucia, commissario straordinario per la linea C dellapolitana di Roma e 4 tram (Tva, Tiburtina, Togliatti e Giardinetti), nel corso del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei ...

