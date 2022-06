Chi è Anita Alvarez, la nuotatrice svenuta in acqua e salvata dalla sua allenatrice (Di venerdì 24 giugno 2022) Nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo le immagini della nuotatrice Anita Alvarez priva di conoscenza sul fondale di una piscina, mentre la sua allenatrice la cingeva e la riportava a galla. Sono immagini che lasciano senza fiato per la loro immediatezza e perché trasmettono tutto lo spavento e sgomento per il momento critico che poteva trasformarsi in tragedia. Cosa è successo: durante la finale dell’esercizio libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Budapest, Anita Alvarez va sott’acqua e non risale più. Dopo attimi di incertezza, Andrea Fuentes, la sua allenatrice, si tuffa in acqua, la cinge per la vita e la riporta a galla, non senza fatica. Dopo l’intervento dei soccorsi, la giovane riprende conoscenza e si rialza, ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo le immagini dellapriva di conoscenza sul fondale di una piscina, mentre la suala cingeva e la riportava a galla. Sono immagini che lasciano senza fiato per la loro immediatezza e perché trasmettono tutto lo spavento e sgomento per il momento critico che poteva trasformarsi in tragedia. Cosa è successo: durante la finale dell’esercizio libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali di Budapest,va sott’e non risale più. Dopo attimi di incertezza, Andrea Fuentes, la sua, si tuffa in, la cinge per la vita e la riporta a galla, non senza fatica. Dopo l’intervento dei soccorsi, la giovane riprende conoscenza e si rialza, ...

Pubblicità

Mess_Marittimo : Non valorizza chi in questi anni ha investito e continua a investire in veicoli moderni @AnitaAssocia - luan281204 : @Mynameis__anita Ma sinceramente non so chi ha messo questa voce che lei abbia 53 anni... ma non credo - annamariamoscar : Un tuffo per la vita: chi è l’allenatrice che che ha salvato Anita Alvarez, in quegli infiniti secondi immobi… - infoitsport : Chi è Anita Alvarez, l’atleta di nuoto sincronizzato che ha perso i sensi ai Mondiali - Cinzia96965142 : Manuel che confessa tutto, quello che prova e verso chi, ad Anita IO IN LACRIME vi prego #cracra -