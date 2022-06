(Di venerdì 24 giugno 2022) di Paola Cattaneo, aidiin Italia siamo decisamente abituati, anzi, ci sorprendiamo nei casi in cui questo non accade e qualche politico può addirittura vantarsi della propria “coerenza” come di una rarità (sic!). Quanto successo di recente nel “” Luigi Dinon rientra, a mio parere, negli abitualidima in qualcosa di nuovo e, soprattutto, di più grave. Il MoVimento 5 Stelle non è propriamente un partito politico, ma è, prima di tutto, un movimento che ha riunito persone delle più diverse estrazioni politiche (e sociali) attorno ad alcuni temi, da quelli più vicini ai diversi territori fino a visioni e speranze diamenti innovativi per l’Italia intera. Non ideologie quindi, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Caso #LuigiDiMaio, altro che cambio di casacca: questo è un salto di specie - ilfattoblog : Caso #LuigiDiMaio, altro che cambio di casacca: questo è un salto di specie - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – E’ il caro energia quello che fa temere per le sorti dell’economia siciliana. Lo dicono i dat… - Vincenzochichi2 : @BelpietroTweet Caro direttore...... L'occidente è finito...... I paesi che fanno parte del brics, hanno vinto.....… - frasigno66 : @Lorenzo_lollo11 Ho avuto la fortuna di vederli e godermeli in tv e dal vivo. A poco più di 20 anni, l'età più bell… -

Il Fatto Quotidiano

... dopo Biagio Agnes e Ettore Bernabei ad essere ricordato come un grandee di raccogliere ... L'eguaglianza di genere è un tema moltoanche alla Rai". ., ritengo che il fenomeno delle baby - gang si stia facendo sempre più dilagante, accentuato anche dalla compressione che l'isolamento forzato imposto dalla pandemia ha innescato in ... Caro Direttore, per me il caso Di Maio non è uno dei soliti cambi di casacca ma un salto di specie Lavazza: Investire in innovazione e puntare sul Made in Italy. Barilla: Servono filiera coesa e supporto statale ...PALERMO (ITALPRESS) - E' il caro energia quello che fa temere per le sorti dell'economia siciliana. Lo dicono i dati del rapporto annuale della Banca d'Ita ...