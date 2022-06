Calendario Serie A, dove vederlo in tv e streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) Appuntamento alle ore 12, oggi venerdì 24 giugno 2022, per il sorteggio del Calendario della Serie A 2022/2023: nasce ufficialmente la prossima stagione del calcio italiano. Il sorteggio sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Serie A e in diretta TV su Dazn, il broadcaster che detiene i diritti del massimo campionato fino al 2024. . A condurre la presentazione ci sarà Pierluigi Pardo. Confermata la novità dello scorso anno e cioè l'asimmetria tra girone d'andata e ritorno con l'ordine delle partite delle singole giornate diverso. Sono note da tempo le date del prossimo campionato di Serie A, anomalo perché spezzato in due dal Mondiale del Qatar che si disputa tra novembre e dicembre: la prima giornata è in programma 13 agosto, l'ultima si giocherà il 4 giugno. Dopo le prime 4 ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Appuntamento alle ore 12, oggi venerdì 24 giugno 2022, per il sorteggio deldellaA 2022/2023: nasce ufficialmente la prossima stagione del calcio italiano. Il sorteggio sarà visibile in direttasul canale YouTube della LegaA e in diretta TV su Dazn, il broadcaster che detiene i diritti del massimo campionato fino al 2024. . A condurre la presentazione ci sarà Pierluigi Pardo. Confermata la novità dello scorso anno e cioè l'asimmetria tra girone d'andata e ritorno con l'ordine delle partite delle singole giornate diverso. Sono note da tempo le date del prossimo campionato diA, anomalo perché spezzato in due dal Mondiale del Qatar che si disputa tra novembre e dicembre: la prima giornata è in programma 13 agosto, l'ultima si giocherà il 4 giugno. Dopo le prime 4 ...

Pubblicità

tvdellosport : SERIE A 2022/23?? E' tutto pronto per il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/23?? Seguilo con… - ContropiedeA : Da ricordare infine la novità principale del prossimo campionato che sarà il ritorno dello spareggio in caso di arr… - qnazionale : Calendario asimmetrico, il bis Oggi la Serie A toglie i veli - parmigio1983 : Oggi giornata di #Calendario in Serie A, ma ho la stessa #ansia di quando eravamo in C2 e C1 #Cremonese - ParmaLiveTweet : Il Mattino: 'La Serie A svela il calendario. Oggi il sorteggio' -