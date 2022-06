Botman al Newcastle: il Milan perde il suo obiettivo numero uno per la difesa (Di venerdì 24 giugno 2022) . Il centrale olandese ha perso la pazienza Sven Botman ha deciso la scorsa notte di accettare l’offerta del Newcastle. Il difensore olandese del Lille – che trattava da mesi col Milan – non ha più voluto aspettare i rossoneri scegliendo di trasferirsi in Premier League. Come riporta Sky Sport già in serata ci sarà lo scambio di documenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . Il centrale olandese ha perso la pazienza Svenha deciso la scorsa notte di accettare l’offerta del. Il difensore olandese del Lille – che trattava da mesi col– non ha più voluto aspettare i rossoneri scegliendo di trasferirsi in Premier League. Come riporta Sky Sport già in serata ci sarà lo scambio di documenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

tvdellosport : ESCLUSIVA - ADDIO MILAN, BOTMAN IN PREMIER Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia , la lunga attes… - AntoVitiello : Stanotte accordo di massima tra #Newcastle e #Botman, il giocatore ha deciso di non aspettare più i rossoneri. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | #Newcastle, affare in chiusura per #Botman - intern4zionale : RT @fcin1908it: Milan, beffa clamorosa: tratta Botman per otto mesi, alla fine va al Newcastle - AziendaUltras : RT @battitomilan7: Sky non risulta chiusura del Newcastle per Botman -