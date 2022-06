(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – ”L’unico piùdi voi due sono io…”. Con questa battuta Silviosi rivolge a Chiarati casualmente al ristorante ‘Sophia Loren’ nel centro di Milano. Al tavolo con il Cav, come si vede in unpostato sulla pagina Instagram Mondotv24, la compagna, l’azzurra Marta Fascina, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, Adriano Galliani e altri commensali, tutti reduci del comizio elettorale show dell’ex premier a Monza per le amministrative. Alle parole del leader azzurro, tutti ridono, a cominciare dai ‘Ferragnez’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ledicoladelsud : Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: “Io più famoso di voi” – Video - StraNotizie : Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: 'Io più famoso di voi' - Video - fisco24_info : Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: 'Io più famoso di voi' - Video: (Adnkronos) - Incontro al ristorante tra il l… - LocalPage3 : Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: 'Io più famoso di voi' - Video - lifestyleblogit : Berlusconi incontra Fedez e Ferragni: 'Io più famoso di voi' - Video - -

Non si aspettavano certo un incontro simile ma non si sono tirati indietro davanti a uno scambio di battute con Silvio. Il video è stato condiviso su Instagram da 361 magazine e nella ...Non perde lo smalto e l'ironia Silvioche, a cena in un ristorante milanese con la compagna Marta Fascina e Adriano Galliani,la coppia più famosa e chiacchierata d'Italia: Chiara Ferragni e Fedez. In uno scambio di ...(Adnkronos) – ”L’unico più famoso di voi due sono io…”. Con questa battuta Silvio Berlusconi si rivolge a Chiara Ferragni e Fedez, incontrati casualmente al ristorante ‘Sophia Loren’ nel centro di ...Silvio Berlusconi ha scambiato alcune battute con i Ferragnez in un noto locale di Milano dopo un evento elettorale a Monza ...