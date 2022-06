Acufene | le cause | la diagnosi e come trattarlo Da “lieve” a “catastrofico” | si tratta di un fenomeno invalidante per 3 milioni di persone in Italia

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un fischio, uno scampanellio o un ronzio fastidioso. Sono i tipici sintomi descritti da chi soffre di acufeni – chiamato anche “tinnito“ -, un disturbo dell’orecchio che si manifesta con queste percezioni sonori, anche se in assenza di rumori esterni. Sidi unche, secondo l’Oms, interessa circa 360nel mondo, 3in. Ne ha parlato anche recentemente il cantante Caparezza, che ne soffre a tal punto da costringerlo a smettere con i concerti. Andrà avanti ancora per un po’, dopo si fermerà. Difficile dire per quanto. Perché siamo di fronte a un disturbo dalle origini più diverse e daimenti spesso non risolutivi. Anche se qualche opportunità interessante viene offerta da alcune tecniche non ...

Che cos'è l'acufene? Il sito dell'Humanitas spiega: 'Noto anche come 'tinnito'... Le cause all'origine di questo disturbo possono riguardare direttamente l'orecchio (otogene)..." "La perdita dell'udito transitoria, così come l'acufene (fischio nell'orecchio) e le vertigini - ... La sclerosi multipla è una delle più comuni cause di disturbi neurologici nella popolazione giovane..." Caparezza NON si ritira dalle scene. Fan in allarme per la notizia rimbalzata sul web di un ritiro di Caparezza dalle scene, a causa dell'acufene di cui soffre da tempo e di cui aveva lui stesso parlato... Rettifica. Di seguito la nota dell'ufficio stampa del cantante: "Caparezza NON si ritira dalle scene e non lo ha mai dichiarato. Semplicemente a causa della malattia (l'acufene di cui ha già ampiamente..."