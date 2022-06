Abilitazione da 60 CFU per i docenti: il costo massimo sarà deciso da un Decreto (Di venerdì 24 giugno 2022) Un percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA, con prova scritta e prova orale con lezione simulata, da svolgersi presso le Università sarà alla base del nuovo modello di reclutamento dei docenti proposta dall'attuale Ministro Bianchi, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del Senato. Atteso alla Camera, il provvedimento dovrà essere varato entro il 29 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 giugno 2022) Un percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA, con prova scritta e prova orale con lezione simulata, da svolgersi presso le Universitàalla base del nuovo modello di reclutamento deiproposta dall'attuale Ministro Bianchi, che ha ricevuto oggi il via libera da parte del Senato. Atteso alla Camera, il provvedimento dovrà essere varato entro il 29 giugno. L'articolo .

