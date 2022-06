Wimbledon 2022: Andrea Vavassori si qualifica per il tabellone principale, niente da fare per Seppi e Caruso (Di giovedì 23 giugno 2022) Si sono concluse le qualificazioni a Wimbledon, e per quanto riguarda gli uomini c’è un azzurro che si aggiunge al gruppo di coloro che sono già nel tabellone principale. Si tratta di Andrea Vavassori, che conferma l’ottimo feeling con l’erba e in generale le superfici veloci riuscendo a centrare il passaggio da Roehampton all’AELTC. Per il ventisettenne di Pinerolo gran risultato con il ceco Zdenek Kolar, battuto in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 7-6(4) 6-1 7-6(5). Tre ore e 36 minuti la durata di un confronto che avrebbe potuto anche vedere un quinto set, visto che Kolar ha avuto due chance per andarci prima dell’approdo al terzo tie-break, girato a favore del “Wave”, che farà così il suo esordio assoluto a livello Slam. Sorteggio Wimbledon 2022: ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Si sono concluse lezioni a, e per quanto riguarda gli uomini c’è un azzurro che si aggiunge al gruppo di coloro che sono già nel. Si tratta di, che conferma l’ottimo feeling con l’erba e in generale le superfici veloci riuscendo a centrare il passaggio da Roehampton all’AELTC. Per il ventisettenne di Pinerolo gran risultato con il ceco Zdenek Kolar, battuto in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 7-6(4) 6-1 7-6(5). Tre ore e 36 minuti la durata di un confronto che avrebbe potuto anche vedere un quinto set, visto che Kolar ha avuto due chance per andarci prima dell’approdo al terzo tie-break, girato a favore del “Wave”, che farà così il suo esordio assoluto a livello Slam. Sorteggio: ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - OA_Sport : Wimbledon 2022: è gioia per Andrea Vavassori, che entra nel tabellone principale per la prima volta in carriera - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati delle qualificazioni: Vavassori nel main draw, fuori Seppi e Caruso: Impresa di Andrea Vavas… - DaddariosWho : Purtroppo per me stessa la finale wimbledon 2022 - sportface2016 : #Wimbledon | Qualificazioni, #Vavassori centra il main draw: out #Seppi e #Caruso -