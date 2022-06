Ue | Calenda | ' votato per Ucraina paese candidato | non si può dire di no'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Alla fine hoa favore dello status diper l'. Sono normalmente contrario all'allargamento almeno finché non si eliminerà l'unanimità e si costruirà un'Europa a due velocità, ma l'se lo è meritato combattendo. Non possiamo dirgli di no". Così Carlosu twitter.

"Larghissimo, un nuovo Ulivo, da Di Maio a Conte con dentro tutti, Renzi, Calenda, Leu" mostra ... ancora una volta, l'ottimo risultato alle amministrative dove il Pd è stato il partito più votato (17%). (Adnkronos) – "Alla fine ho votato a favore dello status di paese candidato per l'Ucraina. Sono normalmente contrario all'allargamento almeno finché non si eliminerà l'unanimità e si costruirà un'Europa a due velocità, ma l'Ucraina se lo è meritato combattendo. Non possiamo dirgli di no". Così Carlo Calenda su twitter. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Omnibus su La7. "Se c'è il 50% degli elettori che non va a votare - osserva - è per questo modo di fare politica, e quindi per quello che ci concerne ..."