Stadio Maradona, polemica sul manto erboso. Dal Comune: "Vogliamo spiegazioni" (Di giovedì 23 giugno 2022) Manca circa un mese e mezzo alla ripartenza dei campionati e da Napoli non arrivano buone notizie riguardo il manto erboso dello Stadio Diego Armando Maradona: i concerti di Vasco Rossi e Joseph Capriati avrebbero rovinato il prato e ci sarebbe preoccupazione per la doppia data di Ultimo in programma per questo weekend. FOTO: Getty – Stadio Maradona Dal Comune: preoccupazione per il prato del Maradona, le accuse Destano preoccupazione i concerti che stanno occupando lo Stadio Maradona di Napoli. Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione infrastrutture, ha parlato proprio di questo ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è preoccupazione per il ...

