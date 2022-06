Scoprire Eduardo Scarpetta

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) «Il problema è che io sono convinto di essere un attore comico», butta lì. Per qualche secondo nessuno dei due dice niente e al telefono si sente solo il ronzio della linea che viene e che va. Poi, in effetti, scoppiamo a ridere. Ripassiamo brevemente gli ultimi suoi personaggi. Ha appena vinto il David di Donatello per un’interpretazione struggente del bisnonno Vincenzonella pellicola di Mario Martone dedicata a, il suo omonimo trisnonno, il commediografo napoletano di inizio Novecento: «Un casino, vero?». In televisione è stato Pasquale Peluso nell’Amica geniale, l’amico comunista delle due protagoniste che nell’ultima stagione finisce per diventare piuttosto violento. In Carosello Carosone, dove canta anche (e suona il pianoforte), è impeccabile ...