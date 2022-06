(Di giovedì 23 giugno 2022) Gli Europei 2022 disi sono conclusi ieri, mercoledì 22 giugno, regalando all’Italia un oro ed un argento nelle prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile. Rassegna favolosa per il contingente tricolore in quel di Antalya (Turchia): gli azzurri primeggiano senza rivali nelforti diallori del metallo più pregiato, accompagnati da ben sette argenti e tre bronzi. I grandi risultati si sono palesati fin dalle prime competizioni. E’ mancato l’acuto nel fioretto individuale femminile, che avrebbe sancito il totale dominio italico nella disciplina in ambedue i settori, ma Arianna Errigo (seconda) ed una Alice Volpi in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali (terza) hanno comunque calcato il podio. Oltre alle due fiorettiste si sono messe l’oro al collo anche Francesca Palumbo e Martina Favaretto ...

Pubblicità

usatoscherma : RT @sportal_it: Scherma, Europei: il bilancio dell'Italia è da record - sportal_it : Scherma, Europei: il bilancio dell'Italia è da record -

OA Sport

Storico risultato per l'Italia dellaagli Europei in corso ad Antalya in Turchia: oro nella spada a squadre e medaglia argento ...azzurro . In Turchia la spedizione italiana ha ...E ora grazie a queste tripletta ottenuta con una sola gara, sale a 8 medaglie ilcomplessivo azzurro con l'Italia dellache dopo due giornate di assalti è già al comando del ... Scherma, il bilancio azzurro di un Europeo sensazionale: medagliere dominato con quattro ori in bacheca! Gli Europei 2022 di scherma hanno regalato all'Italia un bottino di medaglie senza precedenti: quattordici i podi totali con ben quattro allori del metallo più pregiato, sette argenti e tre bronzi. Ar ...Storico risultato per l’Italia della scherma agli Europei in corso ad Antalya in Turchia: oro nella spada a squadre e medaglia d'argento per le ...