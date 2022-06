Riforma reclutamento | M5S | “Scongiurati alcuni tagli ma a scuola servono risorse e investimenti”

(Di giovedì 23 giugno 2022) "Il MoVimento ha lavorato moltissimo in queste settimane, grazie anche a una convergenza con le altre forze di maggioranza, per migliorare diversi aspetti problematici del decreto. Siamo contenti di aver ottenuto l’eliminazione dei mortificanti test a crocette per la selezione, di aver scongiuratoma non possiamo nascondere le nostre perplessità per il parziale ripristino deioriginari del decreto, relativi ai contingenti dal 2026 al 2031”. L'articolo .

... in Senato il Governo ha incassato la fiducia sul decreto 36, che interviene sue formazione docenti. Ma il giudizio dei sindacati è negativo. Per fare il punto della nuova...dei docenti Cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della ... inoltre, un sistema di formazione per i docenti in servizio parallela a quella prevista dalla..."Sul decreto legge 36, che si avvia alla definitiva conversione, resta confermato il nostro giudizio fortemente critico, nonostante l’accoglimento di alcune proposte emendative sulle quali i partiti d ...Il partito democratico se da un lato mostra soddisfazione per le migliorie al decreto 36 su reclutamento e formazione, dall'altro parla di occasione persa.