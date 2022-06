"Perché voi poteri forti appoggiate Di Maio". La Gruber imbarazza Bernabè | Video (Di giovedì 23 giugno 2022) La scissione di Luigi Di Maio dal M5s vista da un rappresentante dei cosiddetti "poteri forti". Franco Bernabè, supermanager e storico amico del fondatore dei 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parte da una presupposto: "Gianroberto era un idealista, la sua era una utopia, quella della politica come volontarismo e servizio temporaneo al Paese anziché una professione. Ma la politica richiede esperienza e si ispira a due criteri: la responsabilità e i valori, quelli che ispirano movimenti religiosi e rivoluzionari. Di Maio ha semplicemente trasferito il proprio modo di far politica dall'etica dei principi all'etica della responsabilità". La Gruber stuzzica il suo ospite: "Oggi Di Maio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) La scissione di Luigi Didal M5s vista da un rappresentante dei cosiddetti "". Franco, supermanager e storico amico del fondatore dei 5 Stelle Gianroberto Casaleggio, ospite in studio di Lillia Otto e mezzo su La7, parte da una presupposto: "Gianroberto era un idealista, la sua era una utopia, quella della politica come volontarismo e servizio temporaneo al Paese anziché una professione. Ma la politica richiede esperienza e si ispira a due criteri: la responsabilità e i valori, quelli che ispirano movimenti religiosi e rivoluzionari. Diha semplicemente trasferito il proprio modo di far politica dall'etica dei principi all'etica della responsabilità". Lastuzzica il suo ospite: "Oggi Di, ...

